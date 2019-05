Costa reconhece estar a negociar nacionalização do SIRESP

Com a época dos incêndios à porta e perante as dúvidas da oposição quanto ao sistema de redundância, o primeiro-ministro assegurou que existem condições para fechar um acordo "nas próximas horas" com o SIRESP. Questionado por Jerónimo de Sousa, admitiu que o objetivo passa pela nacionalização do sistema.