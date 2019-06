Governo aprova compra do SIRESP

O Governo aprovou a compra à Altice e Motorola do capital do SIRESP , que passará a ser totalmente controlado pelo Estado.

O Governo aprovou esta quinta-feira, 13 de junho, a compra do capital do SIRESP, o sistema de comunicações de emergência que passará assim a ser totalmente controlado pelo Estado.

"O Governo aprovou o decreto-lei que transfere integralmente as funções relacionadas com a gestão, operação, manutenção, modernização, e ampliação do SIRESP para a esfera pública e por consequência da estrutura empresarial e do estabelecimento em que assenta atualmente o desenvolvimento dessas funções", anunciou Mariana Vieira da Silva, ministrada Presidência e da Modernização Administrativa após a reunião do Conselho de Ministros.



(Notícia em atualização)