Costa sai em defesa da secretária de Estado da Agricultura e considera que não é um "caso"

O primeiro-ministro saiu esta quinta-feira em defesa da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, considerando que não se trata de "um caso", afastando a demissão da governante que tomou posse na véspera. Mas "se a ética republicana" estiver em causa, então haverá lugar à demissão, garantiu António Costa.

"A explicação está no próprio jornal", começou por referir o primeiro-ministro, entrando depois ao ataque à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que na intervenção no debate da moção de censura questionou a "ética republicana". "Surpreende-me muito que coloque a questão de demitir uma mulher do governo porque o marido é acusado de um processo-crime. Este é um caso particularmente claro", frisou o primeiro-ministro.





"Há casos e casinhos", fez questão de sublinhar e para este em concreto, António Costa considera que corresponde à segunda categoria. "A secretária de estado não foi acusada de nada. Qual é o caso da ética? É ser casado? Não há populismo de esquerda que faça abanar as minhas convicções." E deixou a promessa: "Se a ética republicana for ferida a secretária de Estado será demitida".





Em resposta ao líder do Chega, André Ventura, Costa garantiu, por outro lado, que "se em abstrato algum membro do Governo tiver rendimentos não declarados não se pode manter como membro do Governo".





O primeiro-ministro prosseguiu na resposta a Catarina Martins. "Não é preciso ser jurista, basta ter cultura democrática, uma vez que há a pessoalidade de responsabilidade criminal. Não é por ter cometido um crime, ninguém mais é contaminado pelo meu crime", reafirmando que "não se combate os populistas de direita sendo-se um populista de esquerda".



Os casos e "casinhos"





Para o primeiro-ministro, é preciso distinguir entre "casos e casinhos", sendo que este agora conhecido da secretária de Estado da Agricultura se enquadra na segunda categoria. Já a demissão da ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, pela indemnização de 500 mil euros da TAP já deve ser classificada como um caso."Não disse que os casos não tinham importância", afirmou António Costa na resposta à líder do BE. E deu o exemplo de Alexandra Reis. "O caso é relevante porque o ministro das Finanças quando soube fez o que tinha a fazer", ou seja, demitiu a responsável.



Na intervenção, Catarina Martins referiu-se à "imprudência" e "displicência da maioria" e deram origem a uma resposta mais exaltada de Costa.





(Notícia atualizada às 16:40 com mais declarações)