Marido de secretária de Estado defende a mulher nas contas arrestadas. "Este assunto é meu"

O marido da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, veio prestar esclarecimentos depois das notícias que davam conta de que as suas contas tinham sido arrestadas no âmbito de uma investigação de suspeitas de corrupção. Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais, veio garantir publicamente que a mulher nada tem a ver com a investigação em curso. Correio da Manhã noticiou esta quinta-feira que a nova secretária de Estado - tomou posse ontem à tarde - tinha as contas arrestadas no âmbito de uma investigação sobre as discrepâncias de rendimentos declarados do casal e os saldos bancários. Aos jornalistas, esta quinta-feira, Américo Pereira garantiu: "Este assunto é meu, vou defender-me em altura própria", afastando a mulher de qualquer envolvimento na investigação.O ex-autarca assegurou ainda que consegue explicar as diferenças entre os vencimentos e os saldos e que "não há qualquer entrada ilícita". "A defesa está preparada", continuou, acrescentando: "Estou aqui só para dizer que isto é um processo que tem a ver comigo e não tem a ver com ela. É uma injustiça, só porque é minha mulher.""O que foi arrestado não foram as contas bancárias, foram os saldos que existiam em março do ano de 2022", explicou ainda.Entretanto, o Ministério da Agricultura esclareceu também que a secretária de Estado não é visada em nenhum processo-crime. "O Ministério da Agricultura entende, por isso, que não há nenhuma questão que coloque em causa a sua nomeação."