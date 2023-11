Costa vai discutir com Marcelo futuro de Galamba

Depois dos muitos detalhes sobre o envolvimento de João Galamba na operação Influencer, onde é arguido por, segundo a indiciação do Ministério Público, ter exercido pressão política e influenciado decisões que beneficiaram a empresa Start Campus, em Sines, o primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que vai discutir o futuro político do governante com o Presidente da República."Fiquei de falar com o senhor Presidente da República sobre o assunto", respondeu António Costa aos jornalistas à entrada para comissão política do PS, na sede do partido, em Lisboa.Parco em palavras, Costa afirmou também que Galamba irá à Assembleia da República, para participar nas audições do Orçamento do Estado para 2024. "Vai com certeza ao parlamento e, como já disse, fiquei de conversar com o Presidente da República sobre esse assunto".O Ministério Público (MP) considera que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, arguido no processo dos negócios do lítio e do hidrogénio, agiu ilegalmente para desbloquear procedimentos relacionados com a Start Campus em beneficio da empresa.O despacho de indiciação do MP refere que o arguido João Galamba "agiu livre e lucidamente em conjugação de esforços e de fins" com os arguidos Afonso Salema e Rui Oliveira Neves (sócios da Start Campus), bem como com Diogo Lacerda Machado (advogado, consultor e amigo do primeiro-ministro António Costa) e Vítor Escária (chefe de gabinete do primeiro-ministro), e decidiu ilegalmente "nos procedimentos administrativos e legislativos relativos à Start Campus e imprimindo maior celeridade" à apreciação do negócio em causa.Esta sexta-feira, segundo a agenda da Assembleia da República, o ministro das Infraestruturas é ouvido pelos deputados no âmbito da apreciação, na especialidade, da oroposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2024.