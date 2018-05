Cristas lembra que PS levou três vezes o país à bancarrota e dissimula a austeridade

Lusa

A presidente do CDS-PP desafiou ainda o secretário-geral do PS a adiar e discutir a eutanásia para depois das eleições legislativas, para o parlamento "não estar a discutir nas costas dos portugueses" o assunto.

"O nosso desafio é que [António Costa] faça votar no seu partido a decisão de, porventura, apoiar a eutanásia, mas fazê-lo depois do próximo acto eleitoral, na próxima legislatura. Aí sim, estarão a dar um sinal de coragem, de transparência e maturidade política", afirmou Assunção Cristas, na abertura do Congresso da Juventude Popular, numa unidade hoteleira de Peniche, no distrito de Leiria.

Enquanto o debate não for mais alargado à sociedade, o CDS-PP "tem de estar contra, porque politicamente estamos a legislar nas costas dos portuguesas", sublinhou.

O PS "levou três vezes o país à bancarrota", disse este sábado, 26 de Maio, Assunção Cristas, em reacção às declarações de António Costa. A presidente do CDS-PP defendeu que o Governo esconde a austeridade para levar "números bonitos" à Comissão Europeia."É bom que António Costa tenha memória e que não se esqueça de nenhum episódio da história, nem de nenhum dos seus antecessores. É bom relembrar que este PS e, em boa parte, este governo do PS, coincidente com outros governos do PS, foi responsável por levar por três vezes Portugal à bancarrota", afirmou Assunção Cristas na abertura do Congresso da Juventude Popular, numa unidade hoteleira de Peniche, no distrito de Leiria."Três vezes", repetiu várias vezes a líder do CDS-PP.