Costa: "o PS é o partido que melhor governa a economia e as finanças públicas”

Na abertura do 22.º Congresso do PS, que começou com a exibição de um filme de homenagem ao histórico fundador do partido, Mário Soares, o secretário-geral socialista puxou dos galões dos resultados económicos para afirmar que “acabámos com o mito de que em Portugal é a direita que sabe governar a economia e as finanças públicas”.

António Costa abriu o 22.º Congresso do PS com um discurso com vários saltos temporais, do passado para o futuro acabando no passado recente para elogiar os méritos da governação socialista ao cabo de dois anos e meio de legislatura.

Começando pelo fim, o secretário-geral do PS lembrou que em 2017 o Governo conseguiu o "maior crescimento [económico] do século", garantiu o início de uma "trajectória de convergência" com os parceiros da Zona Euro e contribuiu para que fossem criados 300 mil novos postos de trabalho.





Ainda a elencar o que foi alcançado pelo seu Executivo, António Costa notou que com uma "gestão rigorosa das finanças públicas" a dívida começou a ser reduzida, isto sem serem necessárias "bravatas" em Bruxelas (o que pareceu uma indirecta para os parceiros da esquerda), o que possibilitou o "menor défice da democracia". Ora, esta realidade permitiu "investir o dinheiro onde deve ser investido: nos serviços públicos", desde logo na saúde.

Feito o retracto recente das conquistas da acção governativa do PS, Costa proclamou que "o PS é o partido que melhor governa a economia e as finanças públicas". "Acabámos com o mito de que em Portugal +é a direita que sabe governar a economia e as finanças públicas", atirou o líder socialista.

