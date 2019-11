Despesa do Bloco de Esquerda nas Europeias derrapa 53% e quase iguala a do PSD

Os gastos dos bloquistas nas Europeias 2019 ficaram 53% acima do orçamentado, subindo para um nível muito próximo dos gastos do PSD. O BE gastou três vezes mais do que o previsto em custos administrativos e operacionais.