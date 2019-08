Em segundo lugar aparece o PSD com dois milhões de euros orçamentados , os quais prevê recuperar totalmente através da subvenção estatal. No caso dos sociais-democratas não é possível comparar com o orçamento de 2015 (2,8 milhões de euros) dado que concorreram em coligação com o CDS. A maior despesa do PSD este ano será com custos administrativos e operacionais (650 mil euros).Em terceiro lugar aparece a coligação entre o PCP e o PEV, a CDU, com um orçamento de 1,2 milhões de euros , abaixo dos 1,5 milhões de euros de 2015. A subvenção estatal também será a maior fonte de receitas, mas os dois partidos chegarão à frente com 275 mil euros e esperam arrecadar 40 mil euros com a angariação de fundos. A maior despesa será com custos administrativos e operacionais (445 mil euros). A CDU nada gastará com agências de comunicação ou estudos de mercado.Em quarto lugar surge o Bloco de Esquerda com um orçamento de 983 mil euros , bem acima dos 600 mil euros gastos em 2015. Praticamente todo o valor deverá ser recuperado através da subvenção estatal e com pequenas contribuições do partido e de angariação de fundos. A maior despesa do BE será com comícios e espetáculos (484 mil euros).Em quinto lugar está o CDS com um orçamento de 700 mil euros totalmente coberto pela contribuição de mesmo valor do próprio partido. A maior despesa será com custos administrativos e operacionais (175 mil euros).Ainda nos partidos que já têm assento parlamentar surge o PAN com um orçamento de 138 mil euros , também apoiado na subvenção estatal, cuja maior despesa será com custos administrativos e operacionais (86 mil euros). Contudo, o PAN é ultrapassado por dois partidos estreantes, o Aliança e o Chega, no que toca aos orçamentos previstos, tal como já tinha ocorrido nas Europeias, eleição em que esses dois partidos não conseguiram eleger. Aliança de Pedro Santana Lopes prevê gastar 250 mil euros, contando com uma subvenção estatal do mesmo valor, e o Chega 150 mil euros, contando com zero de subvenção estatal e uma angariação de fundos de 150 mil euros. Em ambos os partidos a maior despesa será com estruturas, cartazes e telas.Ainda com um orçamento significativo surge o Partido Democrático Republicano (PDR) com um orçamento de 100 mil euros e a Iniciativa Liberal com um orçamento de 50 mil euros . Também nestes dois partidos, que são menos conhecidos, os maiores gastos são com estruturas, cartazes e telas.Os restantes partidos, como o LIVRE, o PCTP/MRPP, o PNR, o PTP, o JPP, o PURP ou o RIR têm orçamentos mais reduzidos. No caso do Partido da Terra (MPT), este conta não gastar nada com a campanha das legislativas.Apesar destes orçamentos serem entregues à ECFP, ainda são uma previsão e não um limite que os partidos têm para gastar. Ou seja, em vários casos, os gastos acabam por ser maiores do que o previsto. Contudo, também há casos de candidaturas cujas despesas ficam aquém do orçamentado.O Partido Popular Monárquico, o Partido Operário de Unidade Socialista , o Movimento Alternativa Socialista e o Nós, Cidadãos! não apresentaram orçamentos, de acordo com o site da ECFP.