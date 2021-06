“É importante que as medidas de proteção da habitação sejam eliminadas”, diz Luiz de Mello

As medidas tomadas para proteger da crise as famílias endividadas ou os inquilinos devem ser gradualmente levantadas e, no caso dos mais vulneráveis, serem substituídas por outros apoios sociais, defende Luiz de Mello, responsável pelos estudos de políticas de Economia da OCDE. Estas medidas têm custos no longo prazo, alerta o especialista.

“É importante que as medidas de proteção da habitação sejam eliminadas”, diz Luiz de Mello









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.