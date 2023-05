É oficial: DeSantis está na corrida à Casa Branca

O governador da Florida, Ron DeSantis, está na corrida às eleições presidenciais de 2024. O candidato, do Partido Republicano, submeteu esta quarta-feira os papéis necessários, preparando-se assim para uma competição direta com o ex-presidente Donald Trump.O anúncio oficial será feito ainda hoje no Twitter, ao lado de Elon Musk, tal como já havia sido noticiado.

Aos 44 anos, DeSantis entra assim na corrida fragilizado por sondagens pouco encorajadoras e sucessivas críticas de Trump. Uma sondagem divulgada esta quarta-feira pela universidade de