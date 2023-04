É oficial: Joe Biden anuncia nova corrida à Casa Branca nas eleições de 2024

Leia Também Donald Trump avança com candidatura presidencial mesmo se for condenado

O presidente Joe Biden anunciou esta terça-feira que vai recandidatar-se às eleições de 2024. "Não é hora de ser complacente, é por isso que estou na corrida para uma reeleição", afirmou, num vídeo publicado nas redes sociais.A decisão já era esperada, mas tinha vindo até agora a ser adiada pelo presidente norte-americano. As eleições de 2024 poderão assim ter como protagonistas as mesmas figuras que dominaram as de 2016: Joe Biden e Donald Trump. O antecessor de Biden já disse que está na corrida à Casa Branca e à data aparenta ser o candidato preferido dentro do partido Republicano.Biden apelou aos cidadãos norte-americanos que o deixem "terminar o trabalho" que começou quando assumiu funções e afastou preocupações com a sua idade, uma vez que é o presidente mais velho que o país alguma vez teve (tem 80 anos). Se reeleito, terá 82 quando assumir o novo mandato - cuja duração é de quatro anos."A questão que enfrentámos é se nos próximos anos teremos mais ou menos liberadade. Sei qual a resposta que quero e acho que vocês também", disse, no vídeo em causa.As primeiro eleições de Biden ficarão para sempre na memória, tendo os resultados do ato eleitoral sido contestados por Donald Trump, na altura presidente, e os seus apoiantes. Contestação essa que culminou com uma invasão ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021, durante uma reunião entre os membros do Congresso para formalizar a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro de 2020.