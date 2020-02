Ensino Superior: Tribunal de Contas diz que crítica do Governo "não é aceitável"

o financiamento em 2019 não foi feito de acordo com a lei de bases do ensino superior, porque "ignorou a fórmula aí fixada, bem como critérios de qualidade e desempenho nela enunciados."

O Tribunal de Contas diz que a crítica do Governo ao seu relatório de auditoria sobre o financiamento do ensino superior, publicado esta quarta-feira, "carece de fundamento, não sendo por isso aceitável". Num esclarecimento enviado às redações, a instituição liderada por Vítor Caldeira frisa que o quadro constitucional e legal da ação do Tribunal "revela, com clareza, o âmbito das suas atribuições e competência."Esta quarta-feira, o Tribunal de Contas publicou um relatório de auditoria ao modelo de financiamento do ensino superior, no que diz respeito aos contratos celebrados entre o Governo e as Instituições de Ensino Superior, no período de 2016 a 2019. No documento, os juízes concluem que