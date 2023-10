Entendimento entre PSD e Governo sobre escolha do novo aeroporto tremido

O PSD reconhece haver uma "quebra de confiança" perante o rumo do processo de escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa depois das alegações em torno da falta de independência da comissão técnica e das declarações contraditórias de membros do Governo sobre a opção de Santarém, o que pode colocar em causa o compromisso obtido há um ano, avança esta segunda-feira o Público A quebra de confiança foi assumida ao jornal pelo vice-presidente do partido, Miguel Pinto Luz, referindo-se à "ligação" da coordenadora da comissão técnica independente, Rosário Partidário, ao "anterior processo de seleção de Alcochete", em 2008.O mesmo responsável garante, no entanto, que só haverá uma decisão do PSD sobre o acordo com o primeiro-ministro depois do relatório final.