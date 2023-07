Governo reforça autonomia técnica da comissão para novo aeroporto

Numa altura em que a Comissão Técnica Independente (CTI) para o novo aeroporto tem estado envolta em polémicas, o Governo reforçou a autonomia do grupo de trabalho liderado por Maria Rosário Partidário.

As alterações à resolução que determina as tarefas e competências da CTI, de outubro de 2022, foram aprovadas agora em conselho de ministros e publicadas esta quarta-feira em Diário da República.

O Governo explica que "apesar de as bases técnicas e metodológicas constantes do anexo à referida resolução poderem ser adaptadas pela Comissão Técnica, verificou-se ser conveniente proceder a ajustes pontuais que consistem na adequação das tarefas ao objeto da respetiva missão, aproveitando-se a introdução de alterações para clarificar que a autonomia inerente ao mandato da Comissão Técnica inclui a habilitação para proceder ao desenvolvimento e adaptação das referidas bases", lê-se no documento.

A publicação destas alterações acontece numa altura que a CTI tem sido criticada e acusada de imparcialidade no seguimento da adjudicação de estudos a especialistas que no passado já defenderam a opção de Alcochete, nomeadamente a contratação de Vítor Rocha e Vasco Afonso, que assinaram um artigo em 2021 a defender Alcochete. Uma situação que levou mesmo a ANA a questionar Rosário Partidário e o Governo sobre estes convites, alegando conflito de interesses.

Sobre este tema, Rosário Partidário tem defendido que os sete membros da CTI "são independentes". E o ministro das Infraestruturas, João Galamba, também tem defendido sempre o trabalho da CTI e desvalorizado as críticas.

Uma das alterações passa precisamente por "determinar que a Comissão Técnica, no âmbito da sua autonomia e tendo em vista o cumprimento da respetiva missão, pode desenvolver e adaptar as bases técnicas e metodológicas constantes do anexo à presente resolução, incluindo a articulação das equipas de projeto e dos pacotes de trabalho".

Outra das principais mudanças passa por a entrega do relatório final, até 31 de dezembro deste ano, ter que integrar "a avaliação técnica de todas as localizações estudadas nos termos da presente resolução, autonomizando os custos e prazos de execução de cada uma delas com as correspondentes infraestruturas complementares, ao membro do Governo responsável pela área das infraestruturas, ouvida a Comissão de Acompanhamento".



A resolução aprovada quando a CTI foi criada - em 2022 - estabelecia apenas que a CTI concluía trabalhos até ao dia 31 de dezembro de 2023, "mediante a entrega de um relatório final ao membro do Governo responsável pela área das infraestruturas, ouvida a Comissão de Acompanhamento".



Além de Alcochete, as localizações em estudo são Montijo, Santarém, Pegões, Rio Frio e Poceirão.

Por fim, "tendo em conta que a atividade da Comissão de Acompanhamento pode implicar custos para os respetivos membros, considera-se conveniente conferir a estes direito a ajudas de custo e de deslocação nos termos previstos para os membros da Comissão Técnica".