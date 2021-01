Estados Unidos impõem sanções à indústria metalúrgica do Irão

O Governo norte-americano sancionou hoje diversas empresas ligadas ao setor metalúrgico iraniano, incluindo uma chinesa, acusadas de contribuir para o financiamento de "atividades desestabilizadoras" internacionais do Irão."Os Estados Unidos estão hoje a impor sanções a 17 empresas e a uma pessoa, relacionadas com a indústria metalúrgica do Irão. O regime iraniano utiliza os rendimentos do seu setor metalúrgico para financiar as suas atividades desestabilizadoras em todo o mundo", declarou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.As sanções, aplicadas - na sua maioria por intermédio do gabinete de ativos estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro -, incidem sobre um fornecedor chinês e uma dezena de produtores iranianos e empresas que operam como agentes de vendas estrangeiras de uma importante 'holding' de mineração e metais do Irão.Entre as empresas sancionadas incluem-se a Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. (KFCC), com sede na China, e a iraniana Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), subsidiária da Shipping Lines (IRISL).Segundo o Tesouro norte-americano, a chinesa KFCC, que se especializa no fabrico de elétrodos de grafite, um elemento decisivo na produção de aço, forneceu milhares de toneladas de material entre dezembro de 2019 e junho de 2020 a várias empresas siderúrgicas iranianas.Em meados de 2020, a KFCC, em colaboração com uma empresa comercial iraniana, vendeu 300 toneladas métricas de elétrodos de grafite e equipamento diverso à Pasargad Steel Complex no Irão, uma empresa de produção de aço também sancionada.O Tesouro norte-americano diz que a capacidade combinada das empresas iranianas sancionadas alcança anualmente vários milhões de toneladas de produtos de aço.O consórcio iraniano Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company (MIDHCO) foi outro dos sancionados e inclui as siderúrgicas Sirjan Iranian Steel e Zarand Iranian Steel Company, com uma capacidade de produção conjunta de 19 milhões de toneladas de aço, ferro e produtos de cobre.A OFAC também impôs sanções às metalúrgicas iranianas Khazar Steel Co., Vian Steel Complex, South Rouhina Steel Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel e Zarand Iranian Steel Company.Em paralelo, o Departamento de Estado sancionou Majid Sajdeh, um dos principais gestores da Hafez Darya Arya Shipping Company.O setor metalúrgico "é uma importante fonte de rendimentos do regime do Irão, por gerar riqueza aos seus líderes corruptos e financiar atividades malignas, incluindo a proliferação de armas de destruição massiva, o apoio a grupos terroristas estrangeiros e abusos contra os direitos humanos", assegurou o Tesouro.A aplicação destas sanções bloqueia todas as propriedades e interesses que estas pessoas ou empresas possuam nos Estados Unidos - e com as quais os norte-americanos estão proibidos de manter relações comerciais ou financeiras.