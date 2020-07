EUA e Austrália planeiam “aliança”

Os Estados Unidos e a Austrália, duas potências do oceano Pacífico cujas relações com Pequim vivem uma crise inédita, defenderam esta terça-feira, em Washington, a criação de uma “aliança indestrutível” para fazer face às ambições expansionistas da China.





A decisão será definida numa reunião de dois dias, iniciada ontem em Washington, entre os secretários norte-americanos de Estado, Mike Pompeo, e da Defesa, Mark Esper, e as ministras australianas homólogas, Marise Payne e Linda Reynolds.





Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA referiu que, no primeiro contacto, Mike Pompeo (na foto) e Marise Payne “evocaram a aliança indestrutível” entre os EUA e a Austrália, sublinhando “a importância para a segurança e prosperidade da região do indo-pacífico e do mundo”.





A Administração Trump defende uma região indo-pacífica “aberta e livre”, com o objetivo de contrariar as ambições expansionistas chinesas, que considera “ilegítimas”. A reunião anual acontece num contexto de tensões extremas entre os EUA e a China, por um lado, e entre Pequim e Camberra, por outro.