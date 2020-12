Eurosondagem: Maioria dos portugueses querem mudar sistema eleitoral e eleger o seu deputado

Mais de metade dos portugueses discordam do sistema eleitoral vigente e gostariam de o mudar para poderem eleger o seu deputado à Assembleia da República, revela um estudo da Eurosondagem para a SEDES a que a Lusa teve acesso.Questionados sobre o sistema eleitoral proporcional, com círculos eleitorais distritais, 60,3% dos inquiridos responderam que não concordam, 22,5% mostraram-se de acordo e 17,2% disseram ter dúvidas ou não saber/querer responder.A sondagem elaborada para a SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social revela que quase dois terços dos entrevistados, 65,2%, gostariam de poder eleger o seu deputado através de um sistema maioritário, contra 20%. À possibilidade de escolha do deputado, 14,8% disse ter dúvidas, não saber/querer responder.Quando questionados sobre "o melhor sistema para eleger a Assembleia da República", 47,2% disseram preferir um "sistema misto", em que uma parte dos deputados são eleitos em sistema maioritário e outra parte em sistema proporcional, para defender os partidos com menos eleitores.Só 16,9% dos inquiridos afirmaram preferir o sistema atual, 25% prefere um sistema maioritário e 10,2% tem dúvidas, não sabe/quer responder.O estudo da Eurosondagem foi realizado entre 18 e 20 deste mês através de 1.033 entrevistas telefónicas validadas para fixos e móveis e tem um erro máximo de 3,05% para um grau de probabilidade de 95%.A SEDES, atualmente presidida pelo médico socialista Álvaro Beleza, é uma das mais antigas associações do país, tendo comemorado em novembro o seu 50.º aniversário.