Eutanásia: Marcelo devolve à Assembleia da República diploma sem promulgação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu hoje à Assembleia da República sem promulgação o decreto sobre a morte medicamente assistida, envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido."O Presidente da República decidiu, hoje, devolver à Assembleia da República o decreto sobre morte medicamente assistida, envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido, recebido no dia 26 de novembro", lê-se numa nota divulgada hoje no 'site' da Internet da Presidência.A nota adianta que o "Presidente da República devolveu, sem promulgação, o Decreto da Assembleia da República n.º 199/XIV, de 5 de novembro de 2021, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal, nos termos da nota e da mensagem infra".