"O senhor deputado utiliza com demasiada facilidade as palavras vergonha e vergonhoso, o que ofende muitas vezes este parlamento e ofende-o a si também", afirmou Ferro Rodrigues, aplaudido pela bancada do PS.

"Uma vergonha", afirmou o deputado do Chega, já entre alguma vozearia dos deputados.



Ferro Rodrigues afirmou então que Ventura "usa muitas vezes" as palavras "vergonha" e "vergonhoso", quando se dirige à câmara.



André Ventura pediu a palavra para "defesa da honra", dizendo que um deputado pode utilizar "as expressões que entende" em nome "da liberdade de expressão", mas o presidente da assembleia respondeu: "Não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade dos outros, que é o que o senhor faz."



E informou-o que já tinha esgotado o tempo.



"É uma vergonha o que se está a passar neste parlamento", respondeu André Ventura.



O deputado do Chega marcou para as 17:00 uma conferência de imprensa sobre o assunto, na Assembleia da República.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, fez hoje uma advertência ao deputado do Chega, André Ventura, por utilizar com "demasiada facilidade" as palavras "vergonha" e "vergonhoso" nas suas intervenções no parlamento.André Ventura intervinha no debate sobre a remoção de amianto de edifícios públicos e estava a terminar o seu discurso quando criticou que o Governo tenha verbas para subsídios vitalícios, mas não ter para a remoção daquele material.