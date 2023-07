O ministro das Infraestruturas, João Galamba, mandou reclassificar para o grau de "reservados" 101 dos 105 documentos da Infraestruturas de Portugal (IP) que tinha até aqui sido classificados como segredo de Estado, avança esta terça-feira o Público . Restam apenas quatro com essa classificação.Num despacho a que o Público teve acesso, o ministro João Galamba explica que o grau de "confidencial" atribuído a esses documentos da IP foi atribuído a título preventivo. Após análise superveniente, constatou-se que, com exceção de quatro desses documentos, o seu conteúdo "não justifica o grau de classificação inicial". Por isso, baixou a classificação de 101 documentos para grau "reservado".Já os quatro documentos que se mantêm na classificação de segredos de Estado dizem respeito ao plano de ação da IP para responder às recomendações do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), à investigação sobre a colisão de comboios na Estação de Soure e sobre gestão e segurança da empresa.