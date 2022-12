Relatório aponta para "falhas graves" de segurança no controlo aéreo

um Boeing 737 de carga, que se preparava para descolar do aeroporto do Porto para seguir rumo à Bélgica.

Um relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) aponta para falhas graves no controlo aéreo, revela esta sexta-feira o semanário Expresso . O relatório diz mesmo que, em cada situação analisada, "o acidente apenas foi evitado por acasos excecionais".Ao longo de mais de 100 páginas, o GPIAAF revela falhas entre os controladores da NAV, bem como nos equipamentos garantidos pela gestora dos aeroportos nacionais ANA e pela própria supervisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).Num dos casos, um Airbus 321 da TAP, ficou a pouco mais de 200 metros de embater numa viatura aeroportuária no aeroporto de Ponta Delgada, em abril do ano passado. Um episódio semelhante aconteceu com

Em ambos os incidentes, o relatório, que será publicado até ao final deste ano, revela que só havia um controlador na torre, quando as regras de segurança obrigam a estar ao serviço mais quatro elementos no Porto e outros dois em Ponta Delgada. "Não estavam por decisão de ambos os operacionais, também supervisores, que assinavam presenças fictícias no local de trabalho, depois remuneradas", indica o relatório.