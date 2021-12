O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo vai ser o novo Chefe do Estado-Maior da Armada, avança esta quarta-feira o jornal Inevitável . Segundo o matutino, o antigo coordenador da task force de vacinação deve tomar posse na quinta-feira, depois da polémica substituição que não avançou em setembro.O atual Chefe do Estado-Maior da Armada, António Mendes Calado, terá sido chamado esta terça-feira à tarde ao gabinete do ministro da Defesa, onde terá sido informado de que será exonerado. Em curso está o processo para nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo, por proposta do Governo.Após a pronúncia do conselho almirantado e o parecer do chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, o Governo deverá entregar a proposta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.No final de setembro, surgiram as primeiras notícias de que Gouveia e Melo iria ser nomeado Chefe do Estado-Maior da Armada, mas o Presidente da República censurou esses "equívocos", o que gerou uma certa tensão entre Belém e São Bento.