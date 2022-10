Governo aprova Fernando Araújo como "CEO do SNS" por um período de três anos

secretário de Estado Adjunto do ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes.

"Foi aprovada a resolução que designa Fernando Manuel Ferreira Araújo como diretor executivo da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, por um período de três anos", refere o Governo, num comunicado emitido após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.A escolha de Fernando Araújo para liderar a nova Direção Executiva do SNS já tinha sido confirmada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em setembro. "Fernando Araújo é uma personalidade bem conhecida dos portugueses, um profissional de méritos reconhecidos. Julgo que ninguém no país tem quaisquer dúvidas que é uma personalidade que tem todas as condições para dar ao SNS um aporte em matéria de gestão que reconhecemos ser muito necessário", afirmou Manuel Pizarro, na altura.A nova entidade pública que Fernado Araújo irá liderar terá como missão "coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde".O Governo nota ainda, em comunicado, que a pasta de diretor executivo atribuída a Fernando Araújo é "de representação e de mais elevada responsabilidade de gestão do SNS".Fernando Araújo é presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João desde abril de 2019. Notabilizou como diretor de serviço de imuno-hemoterapia e do Centro de Medicina Laboratorial do Centro Hospitalar Universitário de São João e não é uma estreia em cargos políticos: foi