Governo decreta luto nacional até segunda-feira pela morte de Jorge Sampaio

foi com "profundo sentimento de perda" que recebeu a notícia da morte do ex-Presidente Jorge Sampaio e destacou o seu contributo para a liberdade e democracia, bem como a "verticalidade ética" com que pautou a sua intervenção na vida política.

"Em nome do Governo e da generalidade dos portugueses, à sua família, apresento as sentidas condolências, e curvamo-nos todos na memória de alguém que foi um exemplo de um lutador pela liberdade, pela democracia e que tanto prestigiou com verticalidade ética a nossa vida política", referiu o primeiro-ministro.

ex-Presidente da República faleceu esta sexta-feira , aos 81 anos. Estava internado, desde dia 27, no Hospital de Santa Cruz, depois de ter sido transportado de urgência do Algarve, onde estava a passar férias, para Lisboa, devido a "dificuldades respiratórias".

O Governo decretou esta sexta-feira luto nacional até segunda-feira, dia 13, devido à morte do ex-Presidente Jorge Sampaio . A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, depois da reunião extraordinária do Conselho de Ministros por via eletrónica.Numa declaração ao país , António Costa referiu que