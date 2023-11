Governo reúne-se com PAN e Livre à última hora

O Governo reuniu-se esta quarta-feira com o PAN e o Livre no âmbito da discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2024. Os dois partidos representados no Parlamento por deputados únicos abstiveram-se na votação na generalidade com esperança de ver incluídas as suas propostas no OE até à votação final global. Encontros acontecem no último dia antes do início das votações na especialidade.

