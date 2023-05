Governo "só parece preocupado em sobreviver ao dramalhão" do caso Galamba, diz Mariana Mortágua

A nova coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, acusou o Governo de estar mais preocupado com o "dramalhão" do caso que envolve o gabinete do ministro João Galamba do que em resolver os problemas do país e avisa os opositores do partido que "ainda não viram nada".No discurso que encerrou a XIII Convenção Nacional do partido, que decorreu em Lisboa, a líder bloquista afirmou que "se instalou um poder absoluto que só parece preocupado em sobreviver ao dramalhão do quarto andar do Ministério [das Infraestruturas] em que para alguns governantes as suas carreiras pessoais são mais importantes que os seus deveres em que o país é humilhado com decisões arbitrárias com questiúnculas grotescas em que a política é gerida ao sabor de aprendizes de feiticeiro, os 'spin doctors' em que os anúncios de hoje de nada valem amanhã", apontando "as patologias do poder" que "transformaram a política num triste entretenimento."

E deixou um aviso "aos adversários, para quem a esquerda é sempre um projeto condenado, já nos conhecem, mas ainda não viram nada da força que vamos saber criar, reinventar, construir, unir", afirmou a nova líder, eleita com um resultado esmagador na XIII Convenção Nacional do BE.





A líder eleita, que sucede a Catarina Martins, considerou que atualmente se assiste "à degradação da vida pública" e que "é precisamente quando a vida pública se degrada que é mais preciso mostrar que no BE a política é e sempre será o lugar das causas e das convicções".





"Não deixamos a política entregue ao calculismo nem a esse pântano em que verdade e mentira se confundem. A nossa política é uma paixão maior do que qualquer circunstância, é uma forma de impaciência, é uma vontade que ninguém pode domar", salientou.

Deixou um forte elogio a Catarina Martins que abandona a liderança ao fim de 10 anos de liderança do Bloco. "A Catarina [Martins] provou ser a melhor de todos nós. Esperamos e queremos contar contigo."Com Lusa