Mariana Mortágua eleita nova coordenadora do Bloco de Esquerda

Está aberto um novo ciclo no Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua venceu as eleições internas deste domingo na XIII convenção nacional do partido, a decorrer em Lisboa.A lista A, encabeçada pela deputada bloquista obteve 439 votos e a lista E, liderada por Filipe Soares, 79 votos, dando uma vitória esmagadora a Mariana Mortágua.Mariana Mortágua sucede a Catarina Martins que esteve uma década à frente do partido, conseguindo o melhor dos resultados em número de deputados, quando nas eleições legislativas de 2015 conseguiu um grupo parlamentar de 19 mandatos.

Na anterior convenção, em 2021, na qual os delegados foram reduzidos para metade devido à pandemia de covid-19, a moção de Catarina Martins obteve 210 votos, num total de 305 votantes.

Nesse ano estavam em disputa cinco moções de orientação política.





Com o mote "levar o país a sério", a XIII Convenção Nacional do BE, que vai escolher a nova liderança do partido, termina hoje, em Lisboa.





Esta reunião magna, na qual participaram 654 delegados eleitos, marca o fim da era de Catarina Martins à frente dos destinos do BE.



(Notícia atualizada às 13:50 com correção da votação)