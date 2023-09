Marcelo Rebelo de Sousa elogia as medidas anunciadas esta quarta-feira pelo Governo, mas pede que os apoios não fiquem limitados aos grupos etários mais jovens, apontando a necessidade de ajudar os mais velhos.





"Há mais mundo para além dos jovens", afirmou o Presidente da República à margem da inauguração do percurso ribeirinho Loures-Vila Franca de Xira, a partir do parque onde se realizou a Jornada Mundial da Juventude. Marcelo deu o exemplo da prorrogação, até ao final do ano, do IVA zero num conjunto de alimentos. "Esse, por exemplo, é para todos. Por pequena que seja a diferença que introduz. E há muitos portugueses têm muito pouco", lembrando os estratos da população "de provecta idade" como o próprio Presidente.



"É importante ter o IRS com um regime que seja atrativo, é importante a contratação de técnicos que saiam das escolas, é importante a devolução das propinas", apontou o chefe de Estado.



Marcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção para a "fasquia sempre muito alta" em que o primeiro-ministro coloca alguns objetivos. "Eu digo ‘não é alta demais, depois como é que vai aguentar a parada?’ Mas ele lá sabe que tem orçamento para isso", concluiu.



Na Academia Socialista em Évora, o primeiro-ministro anunciou uma série de medidas para o próximo Orçamento do Estado que têm a juventude como destinatário. Entre elas, a isenção do IRS para o primeiro ano de trabalho e redução nos seguintes quatro, a extensão da gratuitidade dos passes e a devolução das propinas, com o objetivo de reter os jovens em território nacional.