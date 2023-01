Homem da internacionalização e da geopolítica. Pedro Sousa Rodrigues substitui Alexandra Reis

Pedro Sousa Rodrigues está prestes a tornar-se o próximo secretário de Estado do Tesouro. Após a nomeação pelo primeiro-ministro, que foi aceite pelo Presidente da República, a tomada de possa está marcada para esta quarta-feira, dando início às funções num cargo que voltou a existir há pouco mais de um mês e que tem sido o centro da polémica.



Nascido no Porto em 1974, Pedro Sousa Rodrigues era adjunto do Secretário de Estado da Internacionalização desde 2017 e tem uma carreira ligada à promoção do tecido empresarial português lá fora.



Era, desde março, assessor do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), onde está desde 2003. Anteriormente trabalhou também, desde 1997, na Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI).





Frequentou ainda vários cursos de formação complementar, incluindo estudos avançados em Geopolítica

.

Mestre em ciências empresariais, Pedro Sousa Rodrigues possui uma especialização em Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.



Este será o novo ocupante do cargo de secretário de Estado do Tesouro, que ficou disponível após o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter demitido Alexandra Reis. A ex-governante esteve menos de um mês no lugar devido à polémica com a indemnização de 500 mil euros que a gestora recebeu da TAP.



Alexandra Reis tinha entrada para o Governo no seguimento da mini-remodelação leva a cabo por António Costa em novembro. Na altura, decidiu voltar a desdobrar os cargos de secretário de Estado das Finanças (que se mantém em João Nuno Mendes) e do Tesouro - que tinha sido de Miguel Cruz no anterior Governo e que juntou mais tarde ao primeiro.



Agora, o Executivo mantém o ministério das Finanças com quatro secretários de Estado: além de Pedro Sousa Rodrigues e João Nuno Mendes, Sofia Batalha tem a pasta do Orçamento e Nuno Félix tem o dossier dos Assuntos Fiscais.