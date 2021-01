Manifestantes invadem Capitólio. Imposto recolher obrigatório às 18:00 em Washington

Muitos republicanos têm estado a pedir a Trump para que se dirija à nação e considere inaceitáveis estes tumultos.

Mile Gallagher, membro republicano da Câmara dos Representantes, disse a Trump: "Diga-lhes que parem. Acabou. As eleições acabaram".

Já Ted Cruz, senador republicano pelo estado do Texas, instou os manifestantes com um "Parem JÁ".





Those storming the Capitol need to stop NOW.



The Constitution protects peaceful protest, but violence—from Left or Right— is ALWAYS wrong.



And those engaged in violence are hurting the cause they say they support.