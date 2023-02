Incompatibilidade com ministra da Ciência provoca demissão na FCT

Amélia Maria Polónia da Silva, vogal da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) apresentou a sua demissão, sabe o Negócios.





Professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e membro da Academia Europaea – The Academy of Europe, Amélia Polónia da Silva resignou ao cargo que ocupava por incompatibilidade com a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.





Amélia Polónia da Silva durou apenas sete meses no conselho diretivo FCT, entidade que é liderada por Maria Madalena dos Santos Alves. Além da professora catedrática demitiram-se igualmente três diretores de serviço deste instituto público por razões que não foi ainda possível apurar,





Fontes contactadas pelo Negócios descrevem a situação no setor da ciência como "inenarrável", sendo que os problemas no ministério liderado por Elvira Fortunato já terão sido abordados no seio do grupo parlamentar do PS.





A FCT é a agência pública nacional de apoio à investigação em ciência, tecnologia e inovação em todas as áreas do conhecimento. O conselho diretivo este instituto é composto por quatro elementos, precsidente, vice-presidente e dois vogais.





Refira-se que esta segunda-feira, Joana Mendonça, anunciou a sua demissão da ANI – Agência Nacional para o Investimento, cuja tutela é repartida entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério da Economia, alegando uma "crescente dificuldade de receber orientações da tutela".



(Notícia atualizada às 16.35 com informação sobre os diretores de serviço)