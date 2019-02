Jerónimo é o líder partidário com pior avaliação após polémica em Loures

Em apenas dois meses, o secretário-geral do PCP passou de positiva para negativa na avaliação dos inquiridos pela Aximage aos líderes partidários. Queda acentuada no último mês acontece depois da polémica relacionada com a celebração de contratos entre o genro de Jerónimo de Sousa e a autarquia comunista de Loures.