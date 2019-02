Estalou a unanimidade em torno de Marcelo Rebelo de Sousa. Um quarto dos portugueses considera que tem actuado mal e a sua avaliação desceu em Fevereiro para níveis inferiores aos registados por Cavaco Silva em idêntico período do seu mandato.

Bruno Simão

A quase unanimidade em torno Presidente da República parece ter chegado ao fim. De há um ano para cá, a nota de avaliação dada pelos inquiridos da Aximage tem vindo paulatinamente a baixar e a tendência agravou-se de forma expressiva nos dois últimos meses, descendo abaixo dos níveis registados por Cavaco Silva numa fase idêntica do seu mandato.Se Janeiro já fora mau para o Presidente, Fevereiro foi ainda pior. A avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa caiu de 15,9 valores (em 20) para 14,5. Este não é só o valor mais baixo do seu mandato, é também a maior quebra mensal em quase três anos como Presidente: de 1,4 pontos. Há menos de um ano, até Maio de 2018, a sua classificação superava os 18 valores.Com esta avaliação, Marcelo desce para níveis ligeiramente inferiores aos registados pelo seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva. Comparando a avaliação entre os dois presidentes em idêntica fase do seu mandato (quase três anos), conclui-se que os 14,5 atribuídos a Marcelo em Fevereiro de 2019 ficam abaixo da classificação recebida por Cavaco Silva em Fevereiro de 2009. Durante mais de três anos, o ex-Presidente da República manteve níveis de aprovação sempre superiores àqueles em que se encontra agora Marcelo. Mais tarde, a popularidade de Cavaco começa a degradar-se, chegando na reta final a atingir patamares raros para um Presidente, abaixo de sete pontos.Segundo a Aximage, 67,1% dos portugueses consideram que o Presidente tem atuado "bem", contra 87,3% um ano antes. Nessa altura, apenas 5,5% achavam que atuava mal, percentagem que agora já chega aos 24,2%.