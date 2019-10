João Paulo Catarino vai ser secretário de Estado das Florestas

O socialista João Paulo Catarino vai ser o próximo secretário de Estado das Florestas, soube o Negócios.





O ainda secretário de Estado da Valorização do Interior assume as Florestas que, no novo Governo, deixa de ser tutelada pelo Ministério da Agricultura para ficar sob alçada do Ambiente.





João Paulo Catarino, engenheiro agrónomo e ex-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, assumiu funções executivas em outubro do ano passado no âmbito de uma remodelação governamental que criou esta secretaria de Estado, a qual ficou desde então instalada em Castelo Branco. Antes, foi coordenador adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior.





O dirigente do PS, que integra atualmente a Comissão Nacional do partido, terá de reportar a João Pedro Matos Fernandes que continuará como ministro no renomeado Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Com a mudança da Agricultura para o Ambiente, resta ainda saber se a pasta que ficará a cargo de Catarino continuará a ser denominada de secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, ou se perde esta última atribuição.





