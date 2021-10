João Paulo Correia: “Alívio para empresas só com incentivos ao investimento”

O partido do Governo defende que é mais eficaz dar estímulos fiscais às empresas do que descer os impostos sobre o lucro. O vice-presidente do grupo parlamentar do PS acredita que as medidas de apoio criadas para responder ao impacto da pandemia se vão prolongar para 2022, pelo menos para os setores mais afetados. Certo é o alívio fiscal para as famílias através do desdobramento dos escalões do IRS, mas outras existirão para

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...