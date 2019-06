João Soares anuncia "decisão pessoal" de não integrar listas do PS às legislativas

O socialista João Soares anunciou que não integrará as listas do PS às eleições legislativas de outubro, numa "decisão pessoal" que comunicou antes das eleições europeias, dizendo esperar que a "solução política de esquerda" possa continuar.

O deputado João Soares, que foi o primeiro ministro da Cultura do Governo de António Costa, escreveu na rede social Facebook, este sábado, 29 de junho, que não integrará as listas do PS às eleições legislativas de outubro, uma "decisão pessoal comunicada ao secretário-geral do PS, presidente do partido, e à secretária-geral adjunta, ainda antes das eleições para o Parlamento Europeu", afirmou.