Joe Biden visita Israel na quarta-feira. Médio Oriente centra atenções

Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

O conflito entre Israel e o grupo Hamas, que tem já décadas de história, escalou no passado sábado, dia em que o grupo de militantes lançou um ataque

terrestre, marítimo e aéreo sem precedentes contra o país liderado por Benjamin Netanyahu a partir da Faixa de Gaza e fez dezenas de reféns. O ataque levou Israel a cortar eletricidade, água e comida à localidade, onde vivem cerca de 2,3 milhões de palestinianos.



O Presidente do Estados Unidos, Joe Biden, visita Israel na quarta-feira. A hipótese de uma viagem ao país, que se encontra em guerra com o grupo radical Hamas desde sábado, vinha a ser apontada como uma hipótese, mas o dia foi confirmado na noite de segunda-feira pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.Além da visita a Israel, Biden irá passar também pela Jordânia, onde vai reunir-se com o rei, Abdullah II, o Presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, com o encontro a centrar as atenções dos países e mercados.O propósito da visita será perceber qual o objetivo de Israel na ofensiva à Faixa de Gaza e reforçar a necessidade de facilitar assistência humanitária aos civis naquela região. "O Presidente irá deixar claro que queremos continuar a trabalhar com todos os nossos parceiros na região, incluindo Israel, para conseguir assistência humanitária e providenciar uma passagem segura para que os civis consigam sair", afirmou a porta-voz doApesar de os Estados Unidos se terem mostrado ao lado de Israel desde o primeiro dia desta guerra, o Presidente dos Estados Unidos já alertou que uma ocupação de Gaza pelas tropas israelitas seria "um grande erro". Declarações que foram feitas numa altura em que Israel montou um cerco à região palestiniana e que o número de vítimas mortais na continua a aumentar.