E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

São três os diplomas do Governo que arriscam um travão de Belém no regresso aos trabalhos da Assembleia da República. Ao diploma dos metadados, que o Presidente da República já tinha sinalizado que enviaria para o Tribunal Constitucional, somam-se o diploma da transferência da Polícia Judiciária (PJ) para o Sistema de Segurança Interna, na tutela do primeiro-ministro, dos Gabinetes da Europol e Interpol e o projeto de lei

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...