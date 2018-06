Líder da Coreia do Norte escreve carta a Trump

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, através de um assessor do governo norte-coreano, Kim Yong Chol, que visita a Casa Branca esta sexta-feira, 1 de Junho, segundo a Reuters.





A carta é enviada a Donald Trump numa altura em que ambas as partes tentam voltar a agendar a cimeira cancelada pelo presidente dos EUA no mês passado. Isto depois do líder americano ter anulado as negociações com a Coreia do Norte, justificando a decisão com a hostilidade demonstrada por Kim Jong-un. Um dia depois, Donald Trump disse que a cimeira ainda se poderá realizar a 12 de Junho, afirmando que os dois países estão em conversações e admitindo que "toda a gente faz jogos".





O eventual encontro de Donald Trump com Kim Jong Un a 12 de Junho, em Singapura, servirá para o presidente dos EUA pressionar o líder norte-coreano a abdicar – unilateralmente – do seu arsenal nuclear e mísseis balísticos. O presidente dos EUA já admitiu que as negociações podem não ficar concluídas num só encontro.