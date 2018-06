Trump e Kim Jong-Un reúnem-se a 12 de Junho

Depois de o presidente norte-americano ter cancelado o encontro com o líder norte-coreano na cimeira agendada para 12 de Junho em Singapura, fica agora confirmado que a reunião vai acontecer.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que a cimeira histórica com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, vai mesmo realizar-se a 12 de Junho em Singapura.

Este anúncio coloca um ponto final em nova ronda de negociações, depois de o encontro ter sido cancelado por Trump em reacção à "hostilidade" manifestada pela Coreia do Norte, recorda a Sábado.



Esta sexta-feira, o presidente dos EUA recebeu uma carta do hómologo, durante uma reunião com Kim Yong Chol, enviado especial do regime de Pyongyang, e fica agora confirmado o encontro entre os dois líderes.





O encontro entre Donald Trump e Kim Jong Un servirá para o presidente dos EUA pressionar o líder norte-coreano a abdicar – unilateralmente – do seu arsenal nuclear e mísseis balísticos. O presidente dos EUA já admitiu que as negociações podem não ficar concluídas num só encontro.