Líder republicano no Senado dos EUA rejeita apoio aos pacotes económicos de Biden

O líder dos republicanos no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, rejeitou que qualquer senador do partido apoie os pacotes de estímulo económico delineados pelo Presidente, o democrata Joe Biden, pelo menos na dimensão atual."Não acredito que haja algum apoio dos republicanos - nenhum, zero - ao pacote de 4,1 biliões de dólares que abrange as infraestruturas mas também muitas outras coisas", afirmou em conferência de imprensa esta segunda-feira no Kentucky, Estado pelo qual foi eleito.Recorde-se que Biden propos um vasto pacote de apoio às infraestruturas, no valor de 4,1 biliões de dólares, repartido por duas componentes: um pacote de 2,3 biliões para os empregos e um pacote de 1,8 biliões para as famílias. Embora esta proposta global inclua verbas para as estradas, pontes e banda larga, também se estende à atividade industrial, cuidados domiciliários, alojamento, energias limpas e escolas públicas.McConnell reconheceu que "vale a pena" falar sobre as iniciativas promovidas pelo Presidente, mas garantiu que as propostas legislativas terão "zero" apoio dos republicanos.Os 50 senadores democratas do Senado - que contam com o mesmo número de assentos que os republicanos mas que têm o o voto de desempate, se preciso, da vice-presidente do partido, a democrata Kamala Harris - estão com dificuldades em ver os diplomas aprovados, já que são necessários pelo menos 60 senadores para os aprovar.Para conseguirem a aprovação, os democratas poderão ter de aceitar o pacote de infraestruturas alternativo, de 588 milhões de dólares proposto pelo grupo de senadores republicanos liderado por Shelley Moore, eleita pelo Estado da Virginia Ocidental.A senadora terá conversado com Joe Biden na última semana sobre a possibilidade de haver negociação. Uma reunião na Casa Branca é esperada durante as próximas semanas.McConnell confirmou que os republicanos estão dispostos a negociar, mas rejeitou chegar ao valor proposto pelos democratas. "Estamos abertos a um pacote de 600 milhões de dólares (quase 500 milhões de euros) que englobe tudo o que acordámos, que são as infraestruturas", referiu o senador republicano.