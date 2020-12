Limites aos vistos gold só chegam a partir de 1 de julho

O Governo avançou com a revisão do regime dos vistos gold, impedindo que grandes centros urbanos e litoral sejam abrangidos. Decidiu, no entanto, fazê-lo de forma gradual, dando um período transitório de dois anos para o mercado se acomodar. Lei entra em vigor só em julho.

