m 2014, Lobo Xavier liderou a comissão criada para a reforma do IRC, levada a cabo pelo Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.

O advogado António Lobo Xavier é o mandatário nacional do CDS para as eleições europeias que se vão realizar a 26 de maio em Portugal. A lista dos centristas é liderada por Nuno Melo, atualmente o único eurodeputado eleito pelo partido, e tem como número dois o ex-ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares.O CDS vai entregar a lista para as eleições ao Parlamento Europeu esta quarta-feira, 10 de abril, às 16h no Tribunal Constitucional na presença do cabeça de lista, Nuno Melo, e do mandatário nacional, António Lobo Xavier. Na lista seguem-se Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg.A última sondagem realizada pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, divulgada a 25 de março , dava o CDS com 7,3% das intenções de voto para as europeias, o que abre a porta a conseguir eleger dois eurodeputados.António Lobo Xavier é advogado sócio daconselheiro de Estado - tendo sido escolhido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - e comentador da TVI24 no programa Circulatura do Quadrado, o novo formato que sucedeu à Quadratura do Círculo, anteriormente emitido na SIC Notícias. É ainda administrador não executivo de várias grandes empresas, tendo ligações à Sonae, Mota-Engil, BPI ou Riopele.No CDS tem atualmente o cargo de presidente do Conselho Nacional, tendo no passado sido deputado centrista e líder parlamentar. E António Lobo Xavier arrecadou em 2018 a 22.ª posição na lista dos Mais Poderosos divulgada pelo Negócios.