Circulatura do Quadrado também na TSF numa parceria com a TVI24

"Quem disse que não se deve regressar a um lugar onde já se foi feliz? Quinze anos depois de ter deixado a TSF, José Pacheco Pereira, António Lobo Xavier, Jorge Coelho e Carlos Andrade regressam à rádio onde nasceu um dos programas mais relevantes da política portuguesa", refere a rádio TSF em comunicado.

No documento é explicado que a TSF vai estrear na quinta-feira a Circulatura do Quadrado, numa edição especial, que vai começar excecionalmente às 21:15, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O painel de comentadores políticos regressa depois, todas as semanas, à antena da TSF, no horário de sempre: quinta-feira, depois das 23:00, a Circulatura do Quadrado vai olhar para o país político e para os principais acontecimentos internacionais, numa parceria com a TVI24", acrescenta.

Anteriormente designado de Quadratura do Círculo, na SIC, o programa troca de canal para a TVI24 e passa agora a denominar-se de Circulatura do Quadrado.

No final de janeiro, questionado sobre as suas expectativas, o diretor de informação da TVI referiu que são "muito boas".

"As minhas expectativas são fundadas num histórico", salientou Sérgio Figueiredo.

A SIC Notícias decidiu acabar com o programa Quadratura do Círculo, cuja última edição foi para o ar no dia 24 de janeiro.

A decisão, que foi noticiada pelo DN, justifica-se pelo facto de "a SIC Notícias estar a fazer uma reestruturação da sua grelha, que será conhecida em breve", adiantou fonte da Impresa à Lusa no dia 15 de janeiro.