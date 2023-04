Lula abre nova polémica nas vésperas de visitar Portugal

As declarações do presidente brasileiro, atribuindo aos EUA e à União Europeia, a responsabilidade pelo prolongamento da guerra na Ucrânia, abriram a polémica na frente nacional.





Lula da Silva fez estas afirmações no encerramento de uma deslocação aos Emirados Árabes Unidos (EAU) e na véspera de uma deslocação a Portugal, onde irá participar nas celebrações de 25 de abril. O líder brasileiro mostrou-se ainda disposto a integrar com os EAU e a China uma troika para negociar a paz na Ucrânia.





As palavras do chefe de Estado brasileiro motivaram reações imediatas. O vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, desafiou o Governo a "tomar uma posição pública e formal" demarcando-se das declarações do Presidente brasileiro de que a União Europeia, NATO e EUA estão a estimular a guerra na Ucrânia.





Ainda mais duro foi o líder da Iniciativa Liberal. Rui Rocha, defendeu que a Assembleia da República "não pode receber um aliado de Putin como Lula no 25 de abril", lembrando que no mesmo parlamento discursou, por videoconferência, o Presidente da Ucrânia.





Opinião diferente tem o PS. Os socialistas, pela voz de Jamila Madeira, vice-presidente da bancada parlamentar, considera que Lula da Silva tem procurado fomentar "a busca pela paz" na Ucrânia, tal como o chefe de Estado francês, salientando não ter ouvido o PSD pedir uma demarcação de Emmanuel Macron.





Lula da Silva vai estar em Portugal de 22 a 25 de abril, período durante o qual se realizará uma cimeira luso-brasileira.