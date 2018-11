Maioria acredita que António Costa sabia do encobrimento do caso Tancos

Persistem dúvidas quanto ao grau de conhecimento, por parte do primeiro-ministro e do Presidente da República, sobre o encobrimento da recuperação das armas roubadas em Tancos. Maioria dos portugueses considera que Costa sabia e quase dois terços acreditam que Marcelo não teve conhecimento.

Miguel Baltazar/Negócios

António Costa sabia do encobrimento do roubo das armas do paiol de Tancos e Marcelo Rebelo de Sousa desconhecia, é esta a convicção da maioria dos inquiridos pela Aximage num estudo de opinião realizado para o Negócios e o Correio da Manhã.



Questionados sobre se o primeiro-ministro teve, ou não, conhecimento do processo de encobrimento do assalto a Tancos, 52,5% dos entrevistados responderam que "sim", com 38% a responderem que "não" recebeu qualquer informação acerca do assunto.



Já no que toca ao Presidente da República, 65,2% dos inquiridos acreditam que Marcelo não teve qualquer conhecimento da ocultação, enquanto 23,4% acham que sabia.

O caso relacionado com o roubo de armamento de guerra do paiol de Tancos e posterior alegado encobrimento da recuperação desse material bélico continua a suscitar muitas dúvidas – além de demissões como a dos agora antigos ministro da Defesa e Chefe do Estado-Maior do Exército -, uma delas relacionada com o grau de conhecimento dos mais altos cargos de soberania, designadamente António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.



Esta polémica danificou a relação entre São Bento e Belém, sendo que o primeiro-ministro chegou mesmo a recomendar menos "ansiedade" ao Presidente a propósito do caso Tancos. Ambos rejeitam ter tido qualquer tipo de conhecimento da ocultação do roubo e posterior achamento do material de guerra. O também líder do PS já disse estar "disponível" para comparecer na comissão de inquérito parlamentar aprovada no Parlamento com o objectivo de clarificar o roubo de armamento da base militar de Tancos.



Direita e comunistas são os que mais desconfiam de Marcelo



A convicção quanto à noção de António Costa acerca deste assunto varia dependendo da inclinação de voto partidário dos inquiridos, mas sem uma divisão clara entre esquerda e direita.



A grande maioria dos entrevistados inclinados a votar CDS (85%), CDU (72,7%) e PSD (71,5%) consideram que Costa sabia, enquanto a maior parte dos eleitores que pensam votar PS (68%) e Bloco de Esquerda (61,3%) julgam que o primeiro-ministro não sabia.



Quanto ao nível de conhecimento do Presidente, os eleitores socialistas são os que mostram acreditar mais na garantia de Marcelo, enquanto comunistas e sociais-democratas os que mais desconfiam.



Dos entrevistados pela Aximage que votariam no PSD se as eleições legislativas fossem agora, 26,3% consideram que Marcelo tomou conhecimento da dissimulação, com 28,2% dos eleitores da CDU (PCP e Verdes) a darem a mesma resposta.



A percentagem de inquiridos do PS (11,7%), BE (18,6%) e CDS (16,4%) que não acredita na palavra do Presidente é menor. Os eleitores socialistas (79%) são mesmo os que revelam maior convicção na garantia dada por Marcelo de que não teve qualquer conhecimento.