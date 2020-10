Mais de 10 milhões de americanos já votaram nas eleições antecipadas dos EUA

As eleições presidenciais de dia 3 de novembro aproximam-se e mais de 10 milhões de norte-americanos já votaram. Numa altura em que o mundo luta contra a Covid-19, o número de votos antecipados e por correspondência atinge um valor recorde, de acordo com o United States Elections Project.



A votação antecipada e por correspondência continua a fazer sucesso entre os norte-americanos, especialmente entre os apoiantes do democrata Joe Biden, o que alimenta as desconfianças de Donald Trump, que continua a acreditar numa fraude eleitoral.



De acordo com a Universidade da Flórida, esta segunda-feira (dia 12) já tinham votado 10,4 milhões de americanos nos vários estados onde é permitida a votação antecipada. A título de comparação, no período homólogo de 2016, apenas 1,4 milhões de americanos haviam votado antecipadamente.



O confronto entre o atual presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden continua a dar que falar e será decidido no dia 3 de novembro. Por enquanto é Joe Biden quem lidera as sondagens, todavia a luta continua e o resultado está ainda por apurar.

