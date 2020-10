Mais de 4 milhões de americanos já votaram nas eleições dos EUA

A quatro semanas do dia das eleições (3 de novembro), mais de 4 milhões de americanos já votaram por correspondência, cinquenta vezes mais do que na mesma altura em 2016, de acordo com o United States Elections Project.





Esta votação por correspondência representa uma forma segura de os americanos manifestarem, em muitos estados, a sua preferência, diz Michael McDonald, da Universidade da Florida e administrador do projeto, assinalando que a mudança impulsionada pela pandemia dá aos eleitores "segurança" para votarem.





De acordo com McDonald nunca foram tantos os eleitores a votarem tão longe e antecipadamente, todavia, o administrador acredita que os americanos já tomaram a sua decisão final há muito tempo, tendo uma opinião definida relativamente a Trump e Biden.





Tendo em conta os dados iniciais já divulgados, Michael McDonald prevê uma participação recorde de 150 milhões de votos, o que representa 65% dos eleitores elegíveis. Caso se confirme esta previsão, este valor será o mais elevado desde 1908.





O candidato democrata, Joe Biden, lidera atualmente as sondagens, 16 pontos acima do rival, Donald Trump. Contudo, a batalha ainda não está ganha e, em estados cruciais, as diferenças entre ambos não são tão significativas.





Os números apresentados dizem respeito a 31 estados e irão continuar a aumentar, à medida que mais eleitores votem por correspondência e antecipadamente de forma presencial. Com exceção de meia dúzia de estados, todos permitem a votação presencial antecipada.





Segundo a Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, o número de eleitores a votar presencialmente no dia das eleições encontrava-se em declínio. Contudo, os votos antecipados vieram inverter esta tendência, sendo que de 2004 (25 milhões) para 2016 (57 milhões) o número de eleitores que votou desta forma mais do que duplicou.





O atual presidente dos EUA, Donald Trump manifestou-se contra este tipo de votação, alertando para a possibilidade de fraude, algo que os especialistas consideram difícil.





Estes ataques do presidente demonstram o interesse dos republicanos nos votos por email. Realizada na semana passada, uma pesquisa da Reuters/Ipsos revelou que 5% dos democratas nos EUA já haviam votado em comparação com 2% dos republicanos. Cerca de 58% dos democratas planeavam votar antecipadamente, enquanto que somente 40% dos republicanos manifestou essa mesma vontade.





A votação antecipada irá continuar, mas McDonald acredita que apesar de ter começado forte, à medida que se aproximam as eleições, o número de votos irá diminuir.