Mais de 40% dos portugueses não sabem como vão votar

A três meses das legislativas antecipadas, os eleitores ainda estão muito indecisos sobre em quem votar ou mesmo se vão às urnas no dia 10 de março. Num cenário em que se excluem os que já se decidiram pela abstenção, o PS vence, esquerda e direita (com o Chega) com empate técnico.

Mais de 40% dos portugueses não sabem como vão votar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mais de 40% dos portugueses não sabem como vão votar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar